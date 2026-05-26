札幌・中央警察署は2026年5月13日と5月25日、札幌市に住むアルバイト従業員の少年（15）を恐喝の疑いで、自称・塗装業の少年（17）、2人の男子高校生（16）のあわせて3人を強盗傷害の疑いで逮捕しました。アルバイト従業員の少年は、2026年3月8日午後4時半ごろ、札幌市中央区大通西4丁目地下広場で、男子中学生（13）を「バッグ渡したら許してやるよ」などと脅迫し、ショルダーバッグ1個（時価2万9000円相当）を脅し取った疑