日向坂46の最新シングル「Kind of love」が、26日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週44.9万枚を売り上げ、1位に初登場。2019年4月8日付での1stシングル「キュン」【※1】から、17作連続、通算17作目の1位を獲得した。【動画】日向坂46「Kind of love」MVともに女性アーティスト歴代1位記録を持つ「1stからのシングル連続1位獲得作品数」【※2】と、「1stからのシングル連続初週売上30万枚超え作品数」を17