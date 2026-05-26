作家・夕木春央（ゆうき・はるお）氏のミステリー『方舟』が、26日発表の「オリコン上半期文庫ランキング 2026」において、著者自身初となる1位を獲得した。期間内売上は20.7万部。【上半期ランキング】『方舟』に続くのは…文庫ランキングTOP10、売上部数を発表！本作は、地下施設に閉じ込められた男女が、極限状態の中で脱出を目指すクローズド・サークル型のミステリー。2022年9月に刊行され、『週刊文春ミステリーベスト10