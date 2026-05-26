1997年7月より『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の尾田栄一郎氏の人気コミック『ONE PIECE 114』が、26日発表の「オリコン上半期コミックランキング 2026」において、1位を獲得した。【上半期ランキング】『ONE PIECE』に続くのは…コミックランキングTOP10、売上部数を発表！2009年度より発表開始の「オリコン上半期コミックランキング」において、『ONE PIECE』シリーズは、2023年度以来3年ぶり、通算13作目の上半期1