米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平が手がけた絵本『デコピンのとくべつないちにち』（ポプラ社）が、26日発表の「オリコン上半期BOOKランキング 2026」のジャンル別「スポーツ関連本」において、期間内売上8.7万部で1位を獲得。ジャンル別「児童書」でも8位にランクインした。【画像】微笑ましい絵…『デコピンのとくべつないちにち』表紙今年2月末の発売直後、2026年3月2日付〜3月16日付のジャンル別「児童書」および