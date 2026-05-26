覆面ホラーミステリー作家・雨穴（うけつ）氏の『変な地図』が、26日発表の「オリコン上半期BOOKランキング 2026」において、期間内売上30.4万部で2位にランクイン。同ランキングのジャンル別「文芸書」では、2024年度の『変な家2 〜11の間取り図〜』以来2年ぶり、自身通算2度目の1位を獲得した。【ランキング表】ジャンル別「写真集」男性ソロTOP10推定売上部数も同一著者による通算2度の上半期文芸書ジャンル1位獲得は、村