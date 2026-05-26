今年デビュー5周年を迎える11人組グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の2nd写真集『INI Viva la vita』が、５月26日発表の「オリコン上半期BOOKランキング 2026」のジャンル別「写真集」において、期間内売上7.4万部で、男性写真集1位を獲得。写真集ジャンル全体でも2位にランクインした。【動画】INIが喜びのメッセージ！“お気に入りショット”の裏話も2026年3月9日付「オリコン週間BOOKランキング」において、