人気お笑いトリオ「リンダカラー∞」のDen（32）が25日に放送されたフジテレビ系「ネプリーグ」（月曜後7・00）に出演。出身大学を暴露される場面があった。今回は「令和のカリスマVSレジェンドカリスマ」と題して放送された。Denは「令和のカリスマ軍団」の一員として出演した。Denは紹介されると「ジョーカー!」と、恒例のポーズを披露。すると、後ろの席に座っていた堀内健が「神奈川大学行ってますから」と、Denの出身大