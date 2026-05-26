アイドルグループ・乃木坂46の5期生、川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集『乃木坂46川崎桜 1st写真集 エチュード』が、５月26日発表の「オリコン上半期BOOKランキング 2026」のジャンル別「写真集」において、期間内売上9.2万部で1位を獲得。同ランキングにおいて、自身初の1位を獲得した。【動画】川崎桜が喜びのメッセージ！“一番の思い出”は？発売直後に週間7.7万部を売り上げ、2026年4月27日付「オリコン週間BOOKランキ