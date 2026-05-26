歌舞伎俳優の片岡愛之助、なにわ男子の大橋和也が、29日から放送される桃屋の新CM「味付ザーサイで味キマる〜！篇」、「きざみしょうがで味キマる〜！篇」に出演する。同社は「FOOD IS LOVE」を新コーポレート・メッセージに掲げ、ブランドコミュニケーションを刷新。それに伴い、新CMをテレビ局にて順次オンエア開始、YouTube・TVerなどでも配信を予定している。【動画】丸メガネのキャラクターにふんした片岡愛之助＆大橋和也