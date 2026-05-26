Ryosuke Yamadaの最新アルバム『Are You Red.Y?』が、26日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において1位に初登場。初のソロアルバム『RED』（2025年4月28日付）に続く2作連続・通算2作目の1位を獲得した。【動画】Ryosuke Yamada『Are You Red.Y?』、紹介ムービー初週売上は、前作の初週売上11.5万枚を上回る11.8万枚で自己最高およびソロアーティスト今年度最高を記録した。今年度は2025年12月22日付よりスタート