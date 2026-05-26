肥後克広（63）、寺門ジモン（63）、そして2022年に亡くなった上島竜兵さんの3人で迎えた40周年感謝祭だった。25日、東京国際フォーラムホールAで「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催。5000席を超えるチケットは早々に完売するなど、注目を集めていたが、豪華ゲストとともにダチョウ倶楽部らしく約2時間半にわたる笑いにあふれたイベントになった