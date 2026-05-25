友人Fの話です。穏やかな笑顔で、周囲の信頼を集めたママ友のGさんが「特別な香水」の販売を始めました。その香水は飛ぶように売れ、Gさんの持ち物も高級ブランドに変わっていきました。その実態──誰もが疑わなかった驚きの内容とは？ 信頼されるママ友 友人Fのママ友に、Gさんという女性がいました。 穏やかな笑顔と神秘的な雰囲気で、周囲のママ達から厚い信頼を集めていました。 誰もが「あの人といるとホッと