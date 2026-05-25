サンダルは本格的な出番を迎える夏本番よりも、サイズや色が豊富に揃った今の時季が探しどきかも。今回はおしゃれ感度の高い大人女性に向けて、この夏に履きたい上品サンダルを【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】からピックアップしました。それぞれ上品な素材やディテールにこだわったサンダルは、予算5,000円以内の手頃な価格も魅力。ぜひ夏の1軍に抜擢してみて。 メタルパーツが上品にきらめくトングサンダ