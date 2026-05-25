小学1年生になった息子は、祖父母から贈られた学習机がお気に入りです。毎日机に向かい、覚えたてのひらがなを一生懸命書いていました。そんなある日、真剣な表情で何かに取り組む息子を見守っていた母は、思いがけない光景に言葉を失います。子どもの素直さに心がゆるむ、筆者の体験談です。 お気に入りの学習机