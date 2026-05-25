筆者の話です。テレフォンオペレーターとして、クレーム対応中、強い言葉を向けられ戸惑ったことがありました。今回は、ある宿泊予約の対応中に起きた出来事をご紹介します。 強いひと言 「こんな辛さ、あなたにはわからないでしょう」それは、私が宿泊予約に関するクレーム対応をしていた頃のことです。少しお怒りのご様子で、お電話口での対話が難しくなっているお客様がいらっしゃると聞き、