できるだけ薄着でシャレ見えを叶えたい一方、毎年インナー選びに悩みがちなこれからの季節。今のうちにチェックしておきたいのが【しまむら】のタンクトップです。今回は、しまむらマニアの@miu___wearさんが「夏に絶対使えるやつ」「ベーシックカラーで何にでも合わせやすい」とラブコールを送る、しまむらのタンクトップに注目。税込1,089円以下で展開されているので、ぜひまとめてカートインを！