ダチョウ倶楽部の肥後克広（６３）と寺門ジモン（６３）が２５日、東京国際フォーラムホールＡで「ダチョウ倶楽部４０周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催した。おそろいの白い衣装で登場した２人は、あいさつ代わりに持ちギャグ「ヤ〜！」を３連発。メンバーだった上島竜兵さん（２０２２年死去、享年６１）を思わせるほっかむり姿の観客を見つけ、寺門は「竜ち