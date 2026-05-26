シンガー・ソングライターの竹内まりや（７１）が、昨年開催した全国アリーナツアーの模様をまとめた映像商品「ｓｏｕｖｅｎｉｒ２０２５〜ｍａｒｉｙａｔａｋｅｕｃｈｉｌｉｖｅ〜」を７月２２日にＤＶＤとブルーレイの２形態で発売することが２５日、分かった。１１年ぶりに全国のアリーナを巡り、８都市１４公演で計１４万人を動員した昨年のツアー。チケットは約５０万人から応募があり、竹内の音楽の力を改めて証明した