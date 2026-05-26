北中米Ｗ杯の１次リーグで、日本代表は６月２５日にＦＩＦＡランキング３８位、過去対戦１勝３分け１敗のスウェーデンと２００２年の国際親善試合以来、２４年ぶりに対戦する。母国開催の１９５８年大会では準優勝、１９９４年米国Ｗ杯での３位、１８年ロシアＷ杯のベスト８など、限られたタレントを組織力で最大化させてきた北欧の雄。かつてはＦＷイブラヒモビッチという絶対的な「王」が君臨したチームは今、どのような変革を