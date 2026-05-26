大相撲夏場所で、２０２２年春場所以来２５場所ぶり２度目の優勝を果たした小結・若隆景（３１）＝荒汐＝が２５日、東京・墨田区の両国国技館で一夜明け会見を行った。右膝の大けがによる幕下転落から家族の支えで再起。場所中には家族と優勝を想定したタイ持ち練習を行ったと明かした。大関昇進目安の「三役で３場所３３勝」の起点となる１２勝を挙げ、７月の名古屋場所、９月の秋場所で昨年失敗した大関取りに再挑戦する。福島