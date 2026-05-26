６月１１日開幕のサッカーＷ杯北中米大会に臨む日本代表が２５日、千葉市内で本大会に向けて始動した。３１日の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）までの帯同が２１日に電撃発表された前主将・ＤＦ吉田麻也（３７）＝ＬＡギャラクシー＝が参加。自身の経験値の還元を誓い「けがして引退してもいい。それぐらいの覚悟」と“２７番目の男”としての覚悟を示した。欧州組は各所属リーグのシーズン終了後に順次合流となってお