１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」の２ｎｄ写真集「Ｖｉｖａｌａｖｉｔａ」（講談社刊）が、オリコン上半期本ランキング２０２６の男性写真集部門で１位を獲得したことが２６日、明らかになった。今年２月に発売された本書は「１１人のイタリア旅行」をテーマにオールイタリアロケで収録。１９２ページに及ぶボリュームで構成され、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる一冊になっている。高塚大夢は