乃木坂46川〓桜（23）のファースト写真集「エチュード」（新潮社）が「オリコン上半期BOOKランキング2026」のジャンル別「写真集」で1位を獲得した。同写真集の期間内の売り上げは9・2万部だったという。発売を発表した直後から公式Xのフォロワー数が増え続け、24時間で8万人を突破、先行カットの累計閲覧数は4000万回を超えるなど、大きな注目を集めていた。川〓は「たくさんの方に『エチュード』を受け取っていただけたのかなと