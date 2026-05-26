ダチョウ倶楽部の肥後克広（63）、寺門ジモン（63）が25日、東京・国際フォーラムホールAで「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を行った。2人は白のタキシードで登場。オープニングアクトで「ダチョウ倶楽部の伝説」を歌で披露したはなわ（49）に対し、寺門は「はなわがすべったからな」でひと笑い。肥後は「今日はみんなで楽しんで」でジャンプ芸を披露