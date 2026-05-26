ダチョウ倶楽部の肥後克広（63）、寺門ジモン（63）が25日、東京・国際フォーラムホールAで「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を行った。純烈とダチョウ倶楽部がコラボした「純烈温泉ダチョウ」コーナーでは、猿岩石「白い雲のように」をステージで歌唱。紅白出場曲「プロポーズ」を、会場を練り歩きながら歌った。同コラボは22年5月、上島竜兵さんが亡