timelesz菊池風磨（31）の初ソロ写真集「Latido」と「菊池風磨30th AnniversaryプレミアムBOX」が、26日に発表されたオリコン上半期BOOKランキング「写真集」ジャンルで男性ソロ写真集1位を獲得した。期間内売り上げは5・1万部で、自身初の写真集1位獲得。写真集ジャンル全体でも3位にランクインした。30歳の節目を記念して制作され、スペイン・バスク地方で撮影している。菊地は「非常にうれしい限りです。今の私に出せる『一番良