◇西田陸浮ホワイトソックス―ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックス傘下3Aシャーロットから25日（日本時間26日）にメジャー初昇格した西田陸浮内野手（25）が、本拠地でのツインズ戦に同日に即「9番・右翼」で先発出場。2回の守備で「レーザービーム」を披露した。2死2死一、二塁の守備で、ジャクソンの右前打を前進しながら捕球すると、すかさずほぼダイレクトのショートバウンド送球で返球。タイミング