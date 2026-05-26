本職は二塁も【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮内野手が25日（日本時間26日）、メジャーに初昇格し、本拠地ツインズ戦に「9番・右翼」で出場。2回には本塁への好送球で得点を阻止し、本拠地を沸かせた。1-1の2回、2死二、三塁でジャクソンの放った打球が右前へ。西田は本塁へワンバウンドで送球し、走者をアウトにした。一塁を守る村上も西田を指をさして称え、西田は笑顔でベ