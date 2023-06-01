◆米大リーグホワイトソックス―ツインズ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、８試合ぶりの本塁打でリーグトップに再浮上となる１８号を放った。久々に快音を響かせた。０―１で１点を追う初回１死走者なしの１打席目。ツインズ先発右腕・マシューズの内角９７・５マイル（約１５６