◇オランダ1部欧州カンファレンスリーグ出場決定プレーオフ決勝アヤックス1−1ユトレヒト（2026年5月24日）オランダ1部アヤックスの日本代表DF冨安が24日、加入後初アシストでW杯への弾みをつけた。欧州カンファレンスリーグ出場決定プレーオフ決勝のユトレヒト戦で0―0の延長前半5分からセンターバックで途中出場。1分後、MFクラーセンがシュートを打つ直前、FKのこぼれ球が体に当たる“ラッキー”な形で先制点を演出した。