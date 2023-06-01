◇プレミアリーグリバプール1−1ブレントフォード（2026年5月24日）リバプールのMF遠藤が最終節のブレントフォード戦で左足首を負傷した2月11日のサンダーランド戦以来、約3カ月半ぶりにベンチ入りした。出場はなく、W杯を控える日本代表には“ぶっつけ”での合流となるが、回復を間に合わせた。チームは今季限りで退団するサラーの最後の試合で引き分け、来季の欧州チャンピオンズリーグ（CL）出場権を確保。スロット監督