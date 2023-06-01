米MLSマイアミのアルゼンチン代表FWメッシが、2アシストした24日のフィラデルフィア戦で後半28分に自ら交代を要求して退いた。海外メディアによると、FKを蹴った後に左太腿の上部を押さえるしぐさを見せ、そのまま自らの足でロッカールームへ戻ったという。オヨス監督は「報告は受けていないが、彼は本当に疲労していた」と説明した。連覇を目指すW杯へ、6大会連続のメンバー入りが懸かる中、不安が残る状況となった。