5月26日（火）深夜 2:05〜2:35 放送何も決めずに 再び岡山県の旅▼ケムリお店予約電話で危機一髪▼夕食はぜいたくに！絶品和牛の焼肉▼つやま自然のふしぎ館で珍しい動物たちに大興奮▼撮影禁止！3人が驚いた初代館長の脳の展示▼昭和の思い出話にケムリ置いてきぼりでポカン▼東野・岡村が老害ムーブ連発！ケムリを追い込む