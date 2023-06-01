◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）が25日（日本時間26日）、ツインズ戦前に取材対応。初昇格した西田陸浮選手について、「本当に期待している。複数ポジションで平均以上の守備ができる。かなり出場することになると思う。右投手相手では起用していくつもりだ」とい具体的起用も説明して、期待を寄せた。西田も試合前に取材対応し「凄くうれ