◇ア・リーグホワイトソックスーツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックス傘下3Aシャーロットの西田陸浮内野手（25）がメジャーに初昇格し、本拠地での試合前取材に対応。第一声は「凄くうれしくもあり、緊張しています」と声を弾ませた。この日は、サングラス姿で報道陣に対応し、クラブハウスには「やばっ、凄えー人」と目を丸くしながら登場した。23年8月のルーキーリーグから始まってマイナー4年目の今季は4