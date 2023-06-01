26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の6万5500円と急伸。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては341.81円高。出来高は6002枚となっている。 TOPIX先物期近は3943ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.43ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65500