海上自衛隊の護衛艦「FFM」（もがみ型）政府は、海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」（もがみ型）能力向上型を巡り、ニュージーランド軍への輸出に向け本格協議を開始する調整に入った。今月末に小泉進次郎防衛相がニュージーランド、オーストラリア両国の国防相と初めて3者会談し、議論する方向。オーストラリアはもがみ型をベースに日本との新型艦共同開発を決めており、ニュージーランドも新型艦を有力候補として検討している。