東京・銀座にある商業施設「GINZA SIX」で異臭騒ぎがあり、26人が体調不良を訴えました。男が催涙スプレーのようなものを噴射したという情報があり、警視庁は傷害事件として逃げた人物の行方を追っています。喜入友浩キャスター「東京・銀座です、車道を埋め尽くすように救急車両が止まっています、あちらでは今も隊員たちが慌ただしく活動をしている様子が分かります」日本を代表する繁華街が白昼に騒然としました。歩道を埋