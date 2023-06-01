◇インターリーグホワイトソックス5―8ジャイアンツ（2026年5月24日サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上は21年サイ・ヤング賞左腕のレイに抑えられるなど、4打数無安打で2試合続けて快音がなかった。2三振を加えた75三振はエンゼルス・ネトに次ぐ同リーグ2位。17本塁打は依然としてリーグ最多ながらヤンキースのジャッジに並ばれた。本塁打は7試合ない状況でもウィル・ベナブル監督は「いい打席を送っている。四