◇ア・リーグレッドソックス5―6ツインズ（2026年5月24日ボストン）開幕から36試合107打席目。レッドソックスの吉田が待望の今季1号を放った。3試合ぶりに先発し、0―1の2回先頭で低めの変化球をすくい上げて右翼ポール際へ。「結果を出し続けるしかない」という危機感を結果につなげた。本塁打は昨季最終戦だった9月28日のタイガース戦以来238日ぶり。メジャー4年目で日本選手では10人目の通算30号に到達した。4回に