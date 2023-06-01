◇インターリーグカブス5―8アストロズ（2026年5月24日シカゴ）カブスの今永は3―2の5回につかまった。2死満塁から逆転打を浴び、さらに左中間への3ランを被弾。今季最多の3被弾で6回7失点に沈んだ。自身3連敗で5敗目を喫して黒星が先行。「勝っているのに凄く窮屈な投球になってしまった。もう少し何かやるべきことがあったという後悔がある」と振り返った。鈴木も4打数無安打の不発。8連敗中は投手陣が計16本塁打を