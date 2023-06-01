◇ナ・リーグドジャース5―1ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースの大谷は3打数無安打で連続試合安打が「9」で止まった。初回と9回に四球を選んで2出塁。4回2死満塁の好機では暴投で同点になった後、一ゴロに倒れた。ロバーツ監督は次回登板について27日（日本時間28日午前11時10分開始）の本拠ロッキーズ戦と公表。「翔平の水曜日は打って、投げることになる」と二刀流出場を明言した。同日のロ軍は