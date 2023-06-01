ホワイトソックス傘下3Aシャーロットの西田陸浮内野手（25）がメジャーに初昇格することが決まった。24日（日本時間25日）、関係者が明かした。25日（同26日午前3時10分開始）のツインズ戦から合流する。23年8月のルーキーリーグから始まってマイナー4年目の今季は4月17日に3Aに初昇格し、33試合でリーグ5位の打率・347、1本塁打、10打点、9盗塁の好成績。本職は二塁。今季は外野の3ポジションでも出場し、本紙取材に「3Aはメ