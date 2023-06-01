◇ア・リーグヤンキース2―0レイズ（2026年5月24日ニューヨーク）ヤンキースのジャッジが4年ぶり通算4本目のサヨナラ弾で目覚めた。0―0で迎えた9回無死一塁から右中間へホワイトソックス・村上と並ぶリーグ最多の17号。「特別な瞬間だった。みんなシーズンの厳しさを理解している。全員が粘り強く戦っていたし、打線全体で素晴らしい打席が多かった。最後にみんなで勝利をつかみ取れた」。過去5試合は19打数1安打で、