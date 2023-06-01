◇インターリーグブルージェイズ1―4パイレーツ（2026年5月24日トロント）ブルージェイズは4連勝で止まった中、岡本が20打席ぶりの安打を放った。2回1死から甘く入った94・1マイル（約151・4キロ）の速球を逃さずに捉え、逆方向の右越えへ二塁打。2試合ぶりの先発復帰で久々に快音を響かせ、「ひとまず一本出て良かった」と安堵（あんど）の表情だった。体の前でほぼ垂直にバットを立てていた従来の構えから、少しだけ背