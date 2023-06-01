プロ野球巨人の阿部慎之助監督が、東京・渋谷区の自宅で長女に暴行を加えたとして、25日、警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放されました。捜査関係者によりますと、巨人の阿部慎之助監督はきのう午後7時すぎ渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどの暴行を加えた疑いがもたれています。児童相談所に阿部監督の家族から「父親から暴行を受けた」と相談があり、児童相談所からの通告を受けた警視庁が自宅に向