ローマが、アタランタのイタリア代表FWジャンルカ・スカマッカの獲得に動く構えだ。今シーズンのセリエAを3位フィニッシュし、7年ぶりのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を確保したローマ。その偉業達成もあってジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督のクラブ内での発言権は非常に強くなっており、今夏の移籍市場に向けても指揮官の意向が優先される状況にある。そんななか、クラブはエヴァン・ファーガソンのブライトンへのロ