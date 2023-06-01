WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は、コンゴ民主共和国を中心に広がるエボラ出血熱の感染疑いによる死者が220人となり、「流行の拡大速度が対応を上回っている」と明らかにしました。WHOのテドロス事務局長は25日、コンゴ民主共和国を中心に広がるエボラ出血熱の感染疑いでの死者が220人になったと明らかにしました。感染の拡大について「感染者の発見が遅れたことで、対応が後手に回っている。現時点では流行の拡大速度が我々