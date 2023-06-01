警視庁は25日、暴行の疑いでプロ野球巨人の監督、阿部慎之助容疑者（47）を現行犯逮捕した。捜査関係者によると、逮捕容疑は、東京都内の自宅で18歳の娘に暴行を加えた疑い。シーズン中の現役監督の逮捕という異例の事態に、球界に激震が走った。プロ野球の、しかも球界の盟主・巨人軍の現役監督逮捕という、衝撃的なニュースが駆け巡った。捜査関係者によると、娘への暴行容疑で現行犯逮捕された阿部容疑者は、容疑を認めて